Красногорск, 8 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Выплаты на школьную форму получат многодетные семьи Подмосковья. Об этом 8 августа сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Кроме того, семьи с ребенком-инвалидом получат выплату на школьную форму и питание. Меры финансовой поддержки должны будут автоматически поступить адресантам 10 августа.

«Если семья состоит из мамы, папы и ребенка, и их доход ниже 72 тыс. рублей, то такая семья получит денежную выплату в размере 13 тыс. рублей. У нас 3 тыс. таких ребятишек», — сказала Болатаева.