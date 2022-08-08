Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Санкт-Петербурга госпитализировали 98 человек с COVID-19. Об этом 8 августа сообщили региональном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Северной столице зафиксировали 2642 случая заражения коронавирусом (+232 по отношению к предыдущим суткам). Скончались от ковида, как основной причины, восемь пациентов (+1) за сутки, а переболели им 1294 человека (+126).

В городских больницах лежат 1570 больных. В реанимационных отделениях размещены 145 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 23 пациента. Из стационаров за сутки выписались 35 петербуржцев.

Для лечения больных с ковидом и пневмонией имеется 2142 больничных места. Койки размещены в восьми стационарах. На амбулаторном лечении ковида находятся 9707 человек.

Отметим, что за всё время действия пандемии в Петербурге обнаружили 1 570 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса за всё время стали 34 392 человека, а излечились от него 1 517 918 пациентов.

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