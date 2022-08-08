* талибы — запрещённая в России организация

Берлин, , 13:32 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помешали эвакуации афганских граждан правительством Германии. Об этом сообщил журнал «Шпигель».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

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Планы Германии по вывозу сотен бывших местных сотрудников различных немецких миссий, а также политических и культурных активистов приостановлены. Правительство Германии планировало к сентябрю перевезти в страну 7700 человек.

Согласно статье в «Шпигель», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили машинам, перевозившим афганских граждан, пересечь границу с Пакистаном. Ранее правительство Германии подписало соглашение с Исламабадом, согласно которому бывшие местные коллеги правительства и армии Германии могут въезжать в Пакистан без паспортов и оттуда вывозиться в ФРГ.

В МИД Германии признали, что процесс эвакуации граждан Афганистана, имеющих право на поселение в этой стране, продвигается медленно. В июле Германия смогла эвакуировать из Афганистана только 1044 человека. Но по официальной статистике, переселения в Германию ждут 10 000 афганцев.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешают покидать страну только гражданам Афганистана, имеющим паспорта. Однако в последние несколько месяцев многие жители страны не могут получить этот документ, удостоверяющий личность.