Томск, , 13:31 — REGNUM Сыр горгонзола с голубой плесенью из томской сыроварни стал победителем конкурса «Лучший сыр России». Конкурс проходил в Московской области 6 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Сыр Skånska Matupplevelser

За звание лучших боролись более 170 сыроварен со всей страны, предоставившие около 1 тыс. образцов своей продукции. В конкурсное жюри входили 100 сырных сомелье, сыроваров и шеф-поваров.

Как отмечается, победители — владельцы томской сыроварни занимаются сыроделием уже семь лет. В 2021 году они завоевали на конкурсе шесть серебряных и бронзовых медалей.