Москва, , 13:30 — REGNUM Делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров», заявил 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана организовать переговорный процесс между странами.

Песков отметил, что Эрдоган не раз прикладывал усилия, чтобы организовать переговорный процесс.

«Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, для переговоров России и Украины сейчас нет переговоров.