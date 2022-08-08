Красноярск, , 13:30 — REGNUM Жительнице красноярского пансионата «Ветеран» 84-летней Инне Петровой удалось объехать уже более 50 городов России и мира. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в министерстве социальной политики Красноярского края.

Чемодан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как уточнили в министерстве, пенсионерка очень любит путешествовать и заводить новых друзей. В 2021 году она побывала в Москве и Абхазии, а недавно приехала из Башкирии, где провела почти месяц.

«А вообще я уже более 50 городов посетила», — отметила Инна Петрова.

Она рассказала, что средства на путешествия откладывает с пенсии в течение года. Деньги в поездках женщина старается расходовать очень экономно. После возвращения домой она размещает свои путевые заметки в местных СМИ.

Добавим, в Красноярском крае зарегистрировано 32 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживают почти 6,5 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне с начала 2022 года отмечен рост туристического потока.

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