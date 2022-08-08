Мадрид, , 13:27 — REGNUM Бортпроводники авиационной компании из Ирландии Ryanair начали 8 августа забастовку в Испании, которая должна продлиться до 7 января 2023 года. Об этом 8 августа сообщает испанская газета 20 minutos.

Ryanair Anna & Michal

«Бортпроводники Ryanair объявили с понедельника новую забастовку, уже третью за это лето, которая продлится до 7 января 2023 года», — отмечается в публикации.

Также указывается, что профсоюзы USO и Sitcpla призвали 1,6 тыс. работников авиакомпаний Ryanair, Crewlink и Workforce к проведению 24-часовых забастовок в период с понедельника по четверг, что на протяжении двух недель должно затронуть свыше 1 млн пассажиров.

При этом, по данным издания Diario Sur, в компании Ryanair уточнили, что 8 августа стачкой будет затронут 61 рейс, из которых десять будет отменено и ещё 51 — задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa и её руководство достигли соглашения по вопросу о заработной плате после третьего раунда переговоров, в результате чего компания возможно избежит новых забастовок на фоне напряженного туристического сезона