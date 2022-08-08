Таллин, , 13:26 — REGNUM Правящая в Нарве (северо-восточная Эстония) коалиция, образованная фракцией «Будущее Нарвы» (Narva Tulevik), приняла решение о демонтаже советского танка-памятника. Об этом сообщил портал новостей гостелереадиовещания Эстонии ERR.

Решение было принято вечером 7 августа, сообщил представитель коалиции Денис Ларченко. По его словам, возглавляющая главный законодательный орган Нарвы фракция решила созвать при первой возможности заседание горсобрания, на котором поручит горуправе снять нарвский танк Т-34 с постамента и перевезти его временно в закрытое и безопасное место на территории города.

При горсобрании также создадут временную комиссию, которая примет решения по поводу будущего остальных советских памятников на территории Нарвы.

По словам Ларченко, данное решение принимается из желания снизить напряженность, возникшую вокруг танка: «Мы должны принять решения по поводу будущего советских памятников в Нарве, и эти решения должны принять сами нарвитяне».

По его словам, депутаты руководствовались соображением, что демонтаж памятника Т-34, за который активно выступают власти страны, но против — сами нарвитяне, позволит избежать повторения событий апреля 2007 года, известных как «бронзовые ночи».

Тогда насильственное вскрытие братской могилы красноармейцев и снос мемориального комплекса, известного как «Бронзовый солдат» в Таллине, привели к массовым беспорядкам по всей Эстонии и отбросили межнациональные отношения в стране на десятилетия назад.