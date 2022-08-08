Москва, 8 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Совфеде назвали несусветной глупостью борьбу с советскими памятниками.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Господи! Ну останови ты эту тупоголовую Европу! Ну это же просто какая-то несусветная глупость — борясь с памятниками, разжигать ненависть», — рассуждает сенатор Елена Афанасьева в телеграм-канале.

Это же какое-то царство тьмы, которое одурманивает целые народы, отупляет их, расчеловечивает, возмущена парламентарий.

«Так реально скоро европейцы друг друга поедать начнут…» — добавила сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире» (Maailman rauha), подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 году.