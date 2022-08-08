Красногорск, , 13:24 — REGNUM На территории Подмосковья к 1 сентября будет открыто 15 новых школ. Об этом 8 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его словам, ожидается, что 1 сентября в школы Подмосковья пойдут свыше 1 млн учеников.

«К 1 сентября у нас откроется 15 новых школ, до конца года будет 25 новых школ», — сказал Воробьев.

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