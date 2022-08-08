Сеул, , 13:26 — REGNUM Министр образования Южной Кореи Пак Сун Э завила о намерении уйти в отставку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что представитель правительства заявила об отставке спустя 34 дня после вступления в должность.

«Я собираюсь уйти с поста министра образования и заместителя премьер-министра по социальным вопросам, — заявила Пак Сун Э в ходе пресс-конференции. — Вся ответственность лежит на мне».

Отметим, что министр образования подала в отставку на фоне критики со стороны учителей и родителей по поводу снижения возраста поступления в школу.

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Если глава Южной Кореи Юн Сок Ёль примет отставку, то Пак Сун Э станет первым членом кабинета министров, который уйдет в отставку с момента прихода Юна к власти.