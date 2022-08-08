Москва, , 13:23 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину отменить плату за эквайринг и установить бессрочное ограничение на взимание банковских комиссий при продаже товаров народного потребления, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутат напомнил, что ранее регулятор принял решение об ограничении размеров эквайринга на социально значимые продовольственные товары. В частности, ограничение банковской комиссии в размере 1% до 31 августа 2022 года действует лишь в отношении отдельных социально значимых товаров. Решение охватывало, в том числе, торговые предприятия, которые, занимаются розничной продажей продуктов питания, потребительских товаров, топлива и лекарств, пояснил он.

«Ограничения предельных размеров банковской комиссии являются эффективным механизмом поддержки граждан и предпринимателей в период беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию. Считаю, что эту меру поддержки необходимо сделать бессрочной. В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары», — заключил Миронов.