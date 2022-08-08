Тырныауз, Кабардино-Балкария, , 13:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отменили режим чрезвычайно ситуации, введенный властями Эльбрусского района 5 августа после схода мощного селя. Неотложные аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий схода селевых потоков на реке Герхожан-Суу завершены, сообщил глава района Курман Соттаев.

Сель в Тырныаузе Пресс-служба МЧС по КБР

«В связи со стабилизацией обстановки на реке Герхожан-Суу <…> режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» отменен», — написал глава администрации в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 5 августа в Эльбрусском районе сошел мощный селевой поток. Он прошел по селевому лотку, построенному специально после подобных случаев, вызывавшим ранее тяжелые последствия, в том числе гибель людей и разрушение домов. Последствия схода селя на этот раз удалось избежать, угрозы безопасности населению и автомобилистам, следовавшим по59-му километру трассы Прохладный — Баксан — Эльбрус, не было.

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