Горно-Алтайск, , 13:23 — REGNUM В Республике Алтай потребовалось вмешательство прокуратуры для получения сиротами благоустроенных квартир. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе проверки в Кош-Агачском районе.

Сирота Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР

Как выяснилось, в 2016–2017 годах трое молодых людей были поставлены на учёт в качестве нуждающихся в жилье. Однако после достижения ими 18 лет квартиры они так и не получили.

В связи с этим сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием обеспечить сирот благоустроенным жильём.

«Требования прокурора удовлетворены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования молодые люди получили благоустроенные квартиры», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суд было направлено дело против бывшего сотрудника министерства экономического развития республики, которую обвиняют в халатности при обеспечении жильем детей-сирот.

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