Москва, 8 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Нефть успела передвинуть февральские минимумы в районе $92,80 за баррель и отскочить в район $94,60 за баррель к закрытию прошлой недели 5 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«По итогам торговой пятидневки Brent понесла масштабные потери, но на торгах 8 августа оживились покупатели, которые уже вернули баррель в зону $96.

К неожиданному и масштабному приросту запасов нефти в Штатах, где также продолжает наблюдаться ослабление спроса на бензин несмотря на сезонный фактор, добавился рост ожиданий по ставкам ФРС.

При этом сам драйвер изменения этих ожиданий помог нефти восстановиться от новых многомесячных минимумов под занавес недели. Статистика показала, что занятость в США выросла более чем на 500 тыс. в июле, ослабив волнения по поводу рецессии.

Даже если в ближайшее время Brent будет предпринимать более выраженные попытки отскока и формирования дна, пока инвесторы озадачены замедлением глобальной экономики, потенциал роста цен будет оставаться ограниченным.

В краткосрочной перспективе некоторым подспорьем для рынка может стать новость о том, что Саудовская Аравия повышает цены на свою нефть для клиентов из США и Азии. Впрочем, значимой поддержки это фактор не окажет, тем более что ожидался более существенный подъем цен.

С технической точки зрения в рамках возможного восстановления фьючерсам необходимо вернуться выше $100, чтобы частично стряхнуть с себя давление продавцов. В случае дальнейшего снижения следующей целью станет отметка $90», — считает эксперт.

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