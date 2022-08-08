Херсон, 8 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Никаких возможностей для проведения переговоров между Украиной и Россией не было с марта. Об этом 8 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Возможности для переговоров, эти «двери», закрылись ещё в марте, когда их прикрыли британские кураторы Зеленского», — заявил эксперт.

Только британцы и ещё США могут отдать Украине указания для их проведения или возобновления, уверен Трухачёв.

«Слова Зеленского, по сути, не меняют ничего» — заключил политолог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с ультиматумом в адрес России не проводить референдумы на освобождённых территориях, угрожая закрыть возможности для переговоров.