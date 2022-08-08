Тюмень, , 13:21 — REGNUM В Тюмени суд обязал ВИЧ-диссидентку провести обследование и лечение своего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию Алексей Колчин © ИА REGNUM

В тюменскую прокуратуру поступило заявление из областного Центра профилактики и борьбы со СПИД о том, что рождённый от ВИЧ-инфицированной женщины трёхлетний ребёнок нуждается в обследовании. Однако его мать уклоняется от этого. Мало того, ВИЧ-инфицированные родители мальчика отказались от химиопрофилактики, а после рождения ребёнка не посещают поликлинику.

Прокурор Калининского округа Тюмени обратился в суд с иском, чтобы обязать мать ребёнка пройти обследование сына, регулярно давать ему необходимые препараты и посещать с мальчиком поликлинику. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Согласно данным Центра профилактики и борьбы со СПИД, в Тюменской области в мае 2022 года было зарегистрировано 267 несовершеннолетних с подтверждённой ВИЧ-инфекцией. Всего в регионе насчитывается 16 352 человека с ВИЧ, или 1,1% от общего числа жителей.

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