Донецк, 8 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 13:03 с позиций в Красногоровке под огонь попали Кировский и Петровский район Донецка. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток».