Тавда, Свердловская область, , 13:25 — REGNUM Следственный Комитет России по Свердловской области проводит проверку после того, как на реке Тавде опрокинулась моторная лодка и пропал подросток. Об этом журналистам сообщил помощник руководителя регионального управления ведомства Александр Шульга.

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В лодке находились подросток и его знакомый. Порыбачив, они собирались домой. При попытке завести лодку, та резко начала движение и перевернулась. Молодому человеку удалось выбраться на берег. Ему помогли рыбаки, которые оказались поблизости. Поиски подростка, также находившегося в лодке, продолжаются.

Следователи СКР провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пропавший подросток не умел плавать. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Поиски несовершеннолетнего ведут четыре водолаза.

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