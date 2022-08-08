Челябинск, , 13:18 — REGNUM В Челябинской области местный житель осуждён за половое сношение с 13-летней девочкой. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следователей, 19-летний гражданин и девочка-подросток занимались любовью по обоюдному согласию. Тем не менее это запрещено и наказуемо. По ч.3 ст.134 УК РФ ему грозило до десяти лет колонии. Суд назначил ему минимально возможное наказание — три года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми будут судить девушку за секс с 15-летним подростком. Там половое сношение тоже было по общему согласию. Тем не менее представители прокуратуры отмечают, что до наступления возраста половой зрелости вступать в такие акты может быть опасно для здоровья подростков, в том числе и психического. В связи с этим уголовное законодательство стоит на защите несовершеннолетних.