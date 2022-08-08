Москва, 8 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Доллар 5 августа продолжил консолидироваться в тесном канале, прибавив за день порядка 0,4%. Поддержка в районе 60 руб. снова выстояла, но и уровень 61 руб. не дал покупателям иностранной валюты пространства для маневра, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

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«Сегодня, 8 августа, в начале новой торговой недели пара доллар/рубль остается в привычном диапазоне, осциллируя над уровнем 60 руб.

Поскольку в свете происходящего в мире сезонные закономерности утратили свою актуальность в этом году, август может оказаться не таким плохим месяцем для рубля, как сложилось исторически.

Более того, не исключены новые поползновения нашей валюты вверх, равно как и более стабильная торговля, которой и охарактеризовалась первая неделя месяца.

На данном этапе, как видно из динамики «россиянина», курс не может ни расти, ни падать. Судя по всему, участники рынка заняли выжидательную позицию на комфортных уровнях, рассчитывая на новые драйверы.

Если на среднесрочном горизонте базовый сценарий по-прежнему предполагает наступление доллара и подъем в направлении уровня 70 руб., то в ближайшей перспективе консолидация может продолжиться до тех пор, пока баланс рисков не сместится в том или ином направлении.

Сейчас ясно одно: рубль уже вряд ли сможет повторить прошлый успех и загнать USD к отметке 50 руб. Участники рынка хорошо уяснили, что обновленному бюджетному правилу быть, и власти в целом недовольны крепким курсом национальной валюты», — считает эксперт.

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