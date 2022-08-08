Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Актриса Розарио Доусон, известная по роли Клэр Темпл в сериале «Сорвиголова», намекнула на возвращение шоу «Каратель». Об этом 8 августа сообщил портал Comicbook.

Джон Бернтал в сериале «Каратель» Цитата из трейлера

«Вчера я узнала, что «Каратель» вернётся. Итак, я чувствую, что это мой второй шанс, потому что это единственное шоу, в котором я не участвовала. Я люблю Джона Бернтала. Давайте сделаем это вместе, ребята», — рассказала Доусон. Стоит отметить, что официального подтверждения подобной информации со стороны Marvel Studios пока что не поступало.

Напомним, сериал «Каратель» выходил с 2017 по 2019 год. Главную роль в проекте исполнил Джон Бернтал.

Читайте ранее в этом сюжете: Джанкарло Эспозито хочет сыграть Профессора Икс в фильмах Marvel