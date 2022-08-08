Москва, 8 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов подтвердил позицию Москвы в пользу восстановления перемирия Палестины и Израиля в разговоре с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Сообщение об этом опубликовано 8 августа на сайте российского МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Богданов, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, обсудил по телефону с Ханией ситуацию в секторе Газа, разговор состоялся по инициативе Палестины.

«С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия», — отметили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа вступило в силу перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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