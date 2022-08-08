Донецк, 8 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Два района Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:43 с позиций в Красногоровке украинские войска совершили обстрел Донецка. По Кировскому и Петровскому районам выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток».