Кишинёв, 8 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Молдавии в течение ближайших лет будет проведена диверсификация энергоснабжения. Об этом 8 августа заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну на совещании, посвящённом году работы нового правительства.

Midr.gov.md Андрей Спыну

«Мы изменили закон об энергетике и покупаем электроэнергию из двух источников. Мы приняли закон о газе, чтобы больше не оказываться в ситуации неизвестности, будет у нас газ или нет», — сказал Спыну.

Он заявил, что Молдавия продолжит добиваться того, чтобы Молдавия не зависела от одного поставщика энергоносителей. По словам министра, в области энергетики республики происходит «беспрецедентное движение», а через два или три года энергетика Молдавии «окажется в совершенно иной ситуации».

Стоит отметить, что премьер-министр Наталья Гаврилица на том же совещании заявила, что жителей Молдавии ждёт «тяжёлая зима», из-за энергетического кризиса. Она также ранее отметила, что покупка газа возможна не только в России, но у Газпрома наиболее низкие цены.