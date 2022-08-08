Пенза, , 13:38 — REGNUM В Пензенской области полным ходом идёт уборка зерновых. Валовый сбор превысил 1 млн тонн, сообщил 8 августа губернатор Олег Мельниченко.

Урожай зерновых Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Глава региона отметил. что средняя урожайность зерновых составляет 47 ц/га.

Валовый сбор озимой пшеницы достиг около 848 тыс. тонн при средней урожайности 47 ц/га, ячменя — 79 тыс. тонн при урожайности 39 ц/га.

Всего пензенским аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 858,4 тыс. га.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в Пензенской области планируют произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, порядка 2,2 млн тонн сахарной свёклы и 615 тыс. тонн масличных культур.

Читайте также: Продукции пензенских аграриев хватит и на другие регионы — губернатор

Читайте также: Ставропольские аграрии завершили жатву с прошлогодним результатом