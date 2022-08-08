Бишкек, , 13:57 — REGNUM В Киргизии нужен закон, контролирующий деятельность неправительственных и некоммерческих организаций. Его неоднократно обсуждали, но до реализации дело не дошло. Об этом 8 августа ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, «в сложной геополитической ситуации Киргизия должна максимально обезопасить себя от внешнего влияния».

«В стране работают множество неправительственных и некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа — из США, Великобритании, стран Европейского союза, России. Все они являются проводниками интересов внешних игроков. После начала специальной военной операции России на Украине мы видим, как некоторые иностранные партнеры подталкивают Киргизию к действиям, которые могут нанести нам вред», — сказал он.

Сариев напомнил, что депутаты парламента «неоднократно предлагали организациям, работающим в Киргизии на деньги иностранных доноров, отчитываться о своей деятельности».

«Этот закон есть у США, России и ряда других стран. Но в Киргизии он вдруг стал «недемократическим» и ущемляющим права. И громче всех об этом кричали получатели денег от USAID (организация, признанная в РФ нежелательной), фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) и так далее», — сказал политолог.

Собеседник напомнил, что США хочет подписать новое Соглашение о сотрудничестве с Киргизией взамен денонсированного в 2015 году.

«В новом соглашении может быть отмечен «особый статус» неправительственных организаций, которые отстаивают интересы Вашингтона в Киргизии. США хотят провести получение статуса неприкосновенности всей «пятой колонны» Запада в нашей стране», — предположил эксперт.

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