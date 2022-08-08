Бишкек, 8 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Киргизии нужен закон, контролирующий деятельность неправительственных и некоммерческих организаций. Его неоднократно обсуждали, но до реализации дело не дошло. Об этом 8 августа ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению эксперта, «в сложной геополитической ситуации Киргизия должна максимально обезопасить себя от внешнего влияния».

«В стране работают множество неправительственных и некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа — из США, Великобритании, стран Европейского союза, России. Все они являются проводниками интересов внешних игроков. После начала специальной военной операции России на Украине мы видим, как некоторые иностранные партнеры подталкивают Киргизию к действиям, которые могут нанести нам вред», — сказал он.

Сариев напомнил, что депутаты парламента «неоднократно предлагали организациям, работающим в Киргизии на деньги иностранных доноров, отчитываться о своей деятельности».

«Этот закон есть у США, России и ряда других стран. Но в Киргизии он вдруг стал «недемократическим» и ущемляющим права. И громче всех об этом кричали получатели денег от USAID (организация, признанная в РФ нежелательной), фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) и так далее», — сказал политолог.

Собеседник напомнил, что США хочет подписать новое Соглашение о сотрудничестве с Киргизией взамен денонсированного в 2015 году.

«В новом соглашении может быть отмечен «особый статус» неправительственных организаций, которые отстаивают интересы Вашингтона в Киргизии. США хотят провести получение статуса неприкосновенности всей «пятой колонны» Запада в нашей стране», — предположил эксперт.

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