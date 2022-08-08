Херсон, Украина, , 13:25 — REGNUM Ультиматумы Владимира Зеленского воспринимаются российским обществом крайне негативно. Об этом 8 августа заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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«Ультиматумы наподобие того, что выдвинул России Владимир Зеленский, по-прежнему негативно воспринимаются российским обществом, желающим полной победы и выполнения всех целей специальной военной операции, включая отстранение от власти правительства Зеленского», — заявил публицист.

Больше всего российское общество не приемлет любых мирных переговоров с бывшей Украиной, полагает Попов.

«Именно поэтому подобные ультиматумы Зеленского воспринимаются в России не иначе как абсурдные» — заключил Попов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в случае проведения Россией референдумов на территории освобождённых областей переговорные возможности будут закрыты.