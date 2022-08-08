Москва, 8 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Доллар перестал быть надёжной резервной валютой. Эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран. Об этом сегодня, 8 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его мнению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте. В таком случае, естественно, многие страны мира ищут возможности сокращать долю доллара в своём торговом обороте

«Соответственно, страны намерены увеличивать долю расчётов в национальной валюте. Этот процесс сейчас происходит во взаимоотношениях России с Турцией», — пояснил Песков.

ИА REGNUM сообщало, 5 августа на переговорах в Сочи между президентами России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были достигнуты договорённости о расчётах в нацвалютах.

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