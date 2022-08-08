Чебоксары, 8 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное число госпитализированных в ковид-стационары, вновь заразившихся коронавирусом и вылечившихся. Также подтверждён очередной летальный исход. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 8 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 204 877 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 и 7 августа лабораторно подтверждено соответственно 86 и 94 случая инфицирования.

Победил коронавирус 199 451 пациент, доля выздоровевших составляет 97,35%. Что касается суточной статистики, то 7 августа выписаны 34 пациента (6 августа — 29), госпитализированы в ковид-стационары трое больных (6 августа — двое больных), умер один пациент с коронавирусом.

Всего в Ульяновской области жертвами пандемии стали 4726 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM , уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составил 6,6%, что на 2% меньше общероссийского показателя.