Донецк, 8 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган»

В 11:30 из населённого пункта Карловка украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка. Из реактивной системы залпового огня «Ураган» они выпустили три ракеты, начинённые противопехотными минами ПФМ «Лепесток».

Данные мины представляют особую опасность из-за малозаметности.