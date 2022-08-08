Уфа, 8 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Около четырех млн тонн зерна ожидают собрать в Башкирии. Об этом 8 августа сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании оперативного штаба в центре управления республикой.

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«Ожидаем собрать около четырех млн тонн зерна, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Нам предстоит убрать два млн 462 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе один млн 759 тысяч га зерновых и зернобобовых и 480 тысяч га технических культур», — сообщил Фазрахманов.

Он пояснил, что сейчас в основном идет уборка озимой ржи и пшеницы, ярового ячменя и гороха. Всего в хозяйствах уже скошено 138,7 тысяч га (свыше 6% площадей). При этом общий валовый намолот составил 240 тысяч тонн.

Фазрахманов отметил, что важным условием успешной уборочной кампании является производительность. Для того, чтобы собирать урожай с минимальными потерями нужно убирать в день около ста тысяч га с сельскохозяйственными культурами, пояснил он, отметив, то сейчас этот показатель в Башкирии составляет 55−60 тысяч га в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе сельхозпроизводители Башкирии приступили к уборке урожая и заготовлению кормов.