Махачкала, 8 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Дагестане будет создана специальная комиссия, которая будет уполномочена формировать кадровый резерв управленцев в республике. Поручение о создании такого органа дал глава Дагестана Сергей Меликов, сообщили 8 августа в пресс-службе его администрации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

«Сергей Меликов анонсировал создание комиссии при главе РД для подготовки предложений по формированию резерва управленческих кадров. <…> На комиссию будут возложены задачи по созданию кадрового резерва компетентных управленцев и контролю за эффективностью кадровой политикой органов власти», — говорится в сообщении.

Комиссия будет состоять из представителей органов власти, общественных организаций, научного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Дагестан ранее в течение нескольких лет объявлялся конкурс управленческих кадров «Мой Дагестан». Из числа его победителей формировался кадровый резерв. Он использовался при назначении на должности в органах власти. На первый такой конкурс в 2018 году было подано 1091 заявление.