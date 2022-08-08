Торонто, Канада, , 13:18 — REGNUM Американец Джастин Форнал намерен стать первым человеком, когда-либо переплывшим пролив Нарес, 40-километровый участок между Канадой и Гренландией. Об этом сообщает канадское информационное агентство Toronto Sun.

Пловец Publicdomainpictures.net

Спортсмен, исследователь и писатель Джастин Форнал собирается проверить выносливость и силу воли в экспедиции «Великое арктическое плавание». Проект подразумевает демонстрацию населению планеты, изменения климата и связанных с ним культурных потерь.

В заплыве Форнала будет сопровождать и направлять группа охотников-инуитов. Команда поддержки будет обеспечивать безопасность спортсмена от возможного нападения гренландских акул или моржей. Помимо них, сопровождать пловца будет съёмочная группа, которая планирует выпустить документальный фильм.

Ранее Форнал рассказывал, что годами готовился к подобному заплыву.

Как только позволят погодные условия и состояние морского льда, Форнал начнет изнурительный заплыв через пролив Нарес, соединяющий арктическую Канаду и Гренландию.

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