Москва, 8 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. С 28 сентября по 5 октября 2022 года, в преддверии Дня учителя, пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!», в которой любой сможет проверить свои знания по физике, математике, информатике и биологии. Для участия нужно пройти бесплатную регистрацию на сайте выходирешать. рф

выходирешать.рф

Контрольная для всех участников будет проводиться на технологической платформе VK для онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад — All Сups. Благодаря единой платформе принять участие можно будет из любой точки планеты. При этом каждый зарегистрировавшийся участник сможет прийти на одну из очных площадок: всего их будет порядка 300 по всей стране и за её пределами. Новые адреса будут появляться на сайте проекта.

Открытие недели под лозунгом «Выходи решать!» состоится 28 сентября в Москве на одной из крупнейших в мире площадок для проведения киберспортивных турниров — Yota Arena. В день открытия посетителей будут ждать научно-популярные лекции, мастер-классы от популяризаторов науки и ученых и очная площадка с компьютерами для написания контрольной.

Организаторы Контрольной — Московский физико-технический институт (МФТИ), Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ) МФТИ и Физтех-Союз. Контрольная проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда целевого капитала МФТИ.

Создатели «Выходи решать!» приглашают школы, вузы и компании из всех регионов России поддержать идею Контрольной и организовать очные площадки для ее решения. Для регистрации необходим интернет и несколько компьютеров. Регистрация площадок проходит на сайте Физтех-Союза.

В предыдущей контрольной в 2019 году приняли участие 78 000 человек, в 2020–2021 годах контрольная не проводилась из-за пандемии. В этом году организаторы ожидают более 100 000 участников.

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» — просветительский проект, созданный в 2017 году и направленный на популяризацию науки и образования в России. Организаторы уверены, что интересные задачи помогут молодежи и взрослому поколению понять красоту и важность науки, а школьникам — выбрать будущую профессию.