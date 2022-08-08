Москва, , 13:06 — REGNUM Законопроект о предоставлении спортивным федерациям сведений о заключенных пари на соревнованиях внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с председателем думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Дмитрий Свищев Svishchev.ru

Согласно документу, общероссийские и региональные спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и организаторы официальных спортивных соревнований смогут получать необходимую информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, спортивными агентами, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.

Эти сведения можно будет запросить напрямую у «Единого регулятора азартных игр», предоставив мотивированный письменный запрос. Остальные организации смогут получить эту информацию только через общероссийские спортивные федерации.

«Сейчас мы хотим дать возможность общероссийским спортивным федерациям запрашивать и получать информацию о заключенных пари и принятых ставках. А то получается, что обязанность бороться с «договорняками» у федераций есть, а полномочий недостаточно», — сказал Свищев, комментируя законопроект.

Он отметил, что по действующему закону именно спортивные федерации могут наказывать и даже дисквалифицировать спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд за то, что они участвуют в играх на тотализаторе на своих соревнованиях, однако они не могут узнать, кто, где и на что делает ставки.

«И мы хотим эти права дать. Особенно это касается тех федераций, на чьи виды спорта болельщики ставят больше всего: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. При подготовке законопроекта мы общались с федерациями, и знаем, что они в нем заинтересованы. Мы хотим, чтобы российский спорт был чистым, честным и зрелищным. И в нем не должно быть места корыстным целям спортивных менеджеров или кого-то еще», — заключил депутат.