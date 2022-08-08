Москва, , 13:05 — REGNUM Частичный переход на расчёты в рублях между Россией и Турцией не призван подорвать доверие к доллару. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Увеличение доли взаиморасчётов в национальных валютах с разными странами не имеют своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран», — заявил Песков.

«К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте. Поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своём торговом обороте и увеличивать долю расчётов в национальных валютах», — указал он.

По его словам, это же происходит в наших взаимоотношениях с Турцией.

«В Стамбуле была достигнута важная договорённость по оплате части поставляемого газа в рублях. Это очень важный шаг. И мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти», — отметил пресс-секретарь президента.