Волгоград, 8 августа 2022, 13:41 — REGNUM Возобновить работу оперативного штаба и клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в режиме готовности к возможному осложнению ситуации поручил 8 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Начиная с третьей декады июля специалисты отмечают незначительный рост числа заболевших COVID-19 в области. При этом выявление носителей происходит, как правило, в ходе плановых обследований и диспансеризаций. Заболевание протекает в лёгкой форме и требует амбулаторного сопровождения.
По данным федерального оперативного штаба на 8 августа, в Волгоградской области зарегистрирован 228 431 случай заболевания COVID-19, выздоровели 218 763 человека, скончались от осложнений 6 897 пациентов.