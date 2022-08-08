Волгоград, 8 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Возобновить работу оперативного штаба и клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в режиме готовности к возможному осложнению ситуации поручил 8 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Начиная с третьей декады июля специалисты отмечают незначительный рост числа заболевших COVID-19 в области. При этом выявление носителей происходит, как правило, в ходе плановых обследований и диспансеризаций. Заболевание протекает в лёгкой форме и требует амбулаторного сопровождения.

«Мы должны иметь в виду, что осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации может совпадать с массовым возвращением жителей Волгоградской области из отпусков, детей и студентов — с мест летнего отдыха и оздоровления, что может ускорить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. У нас нет огромной спешки, но мы должны работать на опережение, как уже работали в предыдущий период, и быть в готовности к различному развитию ситуации», — отметил губернатор.

По данным федерального оперативного штаба на 8 августа, в Волгоградской области зарегистрирован 228 431 случай заболевания COVID-19, выздоровели 218 763 человека, скончались от осложнений 6 897 пациентов.