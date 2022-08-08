Донецк, 8 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 11:30 сотрудники представительства зафиксировали удар с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпустили четыре снаряда калибра 152 мм.