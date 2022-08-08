Херсон, Украина, , 13:11 — REGNUM Заявление Владимир Зеленского — это голос Запада. Об этом 8 августа заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Чтобы понять, почему Зеленский выдвигает такие странные в его положении ультиматумы, нужно в первую очередь учитывать, что он не является субъектом международной политики», — заявил публицист.

Задачей Зеленского было оглашение позиции Запада по вопросу референдумов, а также в очередной раз послать сигнал российской «партии мира», уверен Попов.

«Партия мира» в российском политикуме все ещё надеется ценой остановки боевых действий с украинским террористическим режимом хоть как-то восстановить свои взаимоотношения с Западом и продолжить разграбление страны», — заключил публицист.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что любые референдумы на территории освобождённых областей закроют возможности для переговоров между Украиной и Россией.