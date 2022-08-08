Москва, 8 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Рост расчётов в национальных валютах между Россией и Турцией или другими странами не имеет целью обрушить доллар. Об этом сегодня, 8 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Песков напомнил, что с Турцией была достигнута договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях. «Россия надеется, что и дальше доля использования национальных валют будет расти», — уточнил он.

«Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар», — пояснил Песков.

ИА REGNUM сообщало, решение о переходе к рублю во взаимных расчетах принято 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

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