Москва, 8 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В ходе своей встречи с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Сочи президент России Владимир Путин обсудил с ним вопросы социально-экономического характера и участие чеченских военных в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 8 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Chechnya.gov.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Вы знаете, безусловно, участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере (в спецоперации — ред.) обсуждалось, но, главным образом, все-таки, на повестке дня было социально-экономическое развитие республики», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что российский лидер обсуждает с главой Чечни эти темы каждый раз, так как Чеченская республика является большим и важным регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, и европейские политики должны повлиять на Украину в связи с этим.