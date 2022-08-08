Кабул, 8 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На следующий день после второго кровавого нападения на западе Кабула, где в эти дни проходят церемонии Ашура, Высший совет сопротивления Афганистана осудил эти нападения, и назвал их целенаправленным и антигуманным преступлением. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Совет заявляет, что Кабул под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не является безопасным местом, но и стал полем деятельности различных террористических группировок, где каждый день происходят трагедии.

В заявлении указано, что целенаправленные убийства, нападения на религиозные собрания, вторжение в частную жизнь, взрывы и деятельность террористических группировок стали серьёзными проблемами для Афганистана.

Высший совет сопротивления обратился к шиитским и суннитским религиозным деятелям с просьбой призвать людей освободиться от предрассудков и не быть пленниками экстремистских религиозных учений.

Напомним, за два дня десятки человек погибли и получили ранения в результате взрывов на западе Кабула.