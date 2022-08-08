Сочи, Краснодарский край, 8 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае начата проверка по факту гибели 47-летнего жителя Уфы в горах Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СК России 8 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Село Казачий Брод. Адлерский район

По данным следствия, трагедия случилась днём 7 августа. Турист находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Во время спуска в районе горного хребта Аибга в него ударила молния. Мужчина погиб на месте.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.