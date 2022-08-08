Вена, , 15:03 — REGNUM Преступные группировки с территории стран Западных Балкан, прежде всего сербские, взяли под контроль рынок наркотиков в Австрии. Об этом заявил глава канцелярии по борьбе с оборотом наркотиков Союзной криминалистической службы Австрии Даниэль Лихтенегер.

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В интервью телеканалу ORF Лихтенегер рассказал, что «эти группировки очень хорошо организованы и действуют как большое предприятие».

Он добавил, что продажа наркотиков «переселилась» в «Даркнет», мессенджеры и социальные сети.

Напомним, что в начале августа полиция Белграда изъяла крупную партию наркотиков и арестовала одного гражданина сербской столицы, который подозревается в торговле запрещенными веществами.