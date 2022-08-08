Москва, 8 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Обстрелы территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, и европейские политики должны повлиять на Украину в связи с этим. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских Вооружённых сил — это потенциально крайне опасная деятельность, чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями для огромной-огромной территории, включая территорию Европы», — заявил Песков.

«Здесь мы рассчитываем на то, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинские руководство, используют это влияние для того, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — указал он.