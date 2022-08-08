Нижний Новгород, 8 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На Волге в районе города Кстово произошло столкновение судна WINBOAT 47 с лодкой ПВХ «Фрегат». 66-летний водитель лодки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимацию Нижегородской областной больницы имени Семашко, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

пресс-служба Центрального межрегионального СУТ СКР Лодка после столкновения на Волге

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по недопущению аналогичных фактов в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области в начале июля текущего года погиб один человек. Напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Управлявший катером мужчина скончался, лодка затонула. Баржа повреждений не получила.

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