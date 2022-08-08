Гуманитарный центр ЕР в Херсоне начал работу в новом формате
Херсон, 8 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Более тысячи наборов выдали в гуманитарном центре «Единой России» в Херсоне в первый день работы в новом формате. Так, во избежание очередей перед КЦ «Юбилейный», в целях безопасности и более комфортного получения продуктовой помощи жителями, центр запустил новый формат работы.
В первый день работы гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне в новом формате, было роздано более тысячи продуктовых пакетов. В числе обратившихся, Татьяна Пейек, которая привезла списки на 180 человек и получила продуктовую помощь на жителей сразу 2 общежитий.
Заявку на получение гуманитарной помощи старшие по домам, квартальные или старшие групп нуждающихся могут оформить через чат бот @gumPomoshERBot
В числе тех, кто получил адресную помощь от центра гуманитарной миссии «Единой России», Наталья. Она обращалась по поводу получения ходунков для своей пожилой мамы. Женщина перенесла 3 инсульта. В центре Наталье передали ходунки для мамы и продуктовый набор.
Всего в центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне обратились уже более 50 тысяч человек. Гуманитарная миссия партии в Херсонской области включает сегодня выдачу продуктовых наборов и лекарств в Херсоне, Геническе, а также в сельских территориях районов области. Общий объём распределенной гуманитарной помощи населению превысил 600 тонн.