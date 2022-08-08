Херсон, 8 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Более тысячи наборов выдали в гуманитарном центре «Единой России» в Херсоне в первый день работы в новом формате. Так, во избежание очередей перед КЦ «Юбилейный», в целях безопасности и более комфортного получения продуктовой помощи жителями, центр запустил новый формат работы.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Мы решили, что толчеи перед центром больше не допустим. Это не безопасно, да и стоять бабушкам и многодетным семьям в жаре целый день не добавляет положительных эмоций. Гуманитарную помощь и лекарства теперь можно будет получить через квартальных, старших по домам или руководителей инициативных групп. Один человек будет вместе со списками нуждающихся подходить в центр и получать гуманитарную помощь. Для того, чтобы оформить заявку на получение коллективной помощи, мы разработали специальный чатбот в мессенджере телеграмм, он уже работает. Кроме того, остаются автоволонтеры, которые будут отрабатывать адресные заявки для маломобильных жителей», — разъяснил Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич .

В первый день работы гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне в новом формате, было роздано более тысячи продуктовых пакетов. В числе обратившихся, Татьяна Пейек, которая привезла списки на 180 человек и получила продуктовую помощь на жителей сразу 2 общежитий.

«Это гораздо проще и эффективнее. У нас есть люди, которые не могут физически выстоять в очереди. А так мы первый раз собрались малой группой и получили помощь. Увидели соседи, присоединились. Несмотря на то, что в городе открываются магазины, помощь еще очень нужна. Многие до сих пор без работы с маленькими детьми, на инвалидности. Тяжело очень многим», — рассказала Татьяна Пейек .

Заявку на получение гуманитарной помощи старшие по домам, квартальные или старшие групп нуждающихся могут оформить через чат бот @gumPomoshERBot

В числе тех, кто получил адресную помощь от центра гуманитарной миссии «Единой России», Наталья. Она обращалась по поводу получения ходунков для своей пожилой мамы. Женщина перенесла 3 инсульта. В центре Наталье передали ходунки для мамы и продуктовый набор.

«Спасибо большое за то, что откликнулись, еще и так быстро. Приятно. И я надеюсь, что теперь у меня мама сможет и на улицу выйти. Потому что до этого только по квартире передвигалась», — рассказала Наталья.

Всего в центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне обратились уже более 50 тысяч человек. Гуманитарная миссия партии в Херсонской области включает сегодня выдачу продуктовых наборов и лекарств в Херсоне, Геническе, а также в сельских территориях районов области. Общий объём распределенной гуманитарной помощи населению превысил 600 тонн.